https://static.news.ru/photo/3568349e-9f0a-11e9-8bef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Fabio Cimaglia/Global Look Press

Экс-глава правительства Италии Сильвио Берлускони рассказал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эта встреча подтвердила наши отношения взаимного уважения, дружбы и личной привязанности, - написал политик на своей странице в Facebook.

Берлускони назвал крайне важным поддержание хороших российской-итальянских отношений, а также отношений между РФ и Евросоюзом.

Он также заявил, что его партия «Вперед, Италия» продолжит добиваться отмены несправедливого и неэффективного механизма антироссийских санкций. По словам Берлускони, эта идея получает всё больше одобрения в Европе.

Ранее News.ru писал, что глава правительства Италии Джузеппе Конте предложил способ преодоления напряжённости в отношениях России и ЕС. По его словам, необходимо создать форум для диалога между Москвой и Брюсселем.