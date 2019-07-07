https://static.news.ru/photo/e543ef66-a09a-11e9-8510-fa163e074e61_1024.jpg Сильвио Берлускони Фото: Andrea Alfano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в качестве депутата Европарламента намерен сделать всё от него зависящее, чтобы положить конец санкционной войне. Россия должна быть частью европейского содружества, заявил он.

По словам политика, российский лидер Владимир Путин знает об этом и ценит такую позицию. Её Берлускони подтвердил во время очередной встречи с президентом РФ, которая состоялась 4 июля.

Я подтвердил ему наше обязательство работать, чтобы Россия всё в большей степени становилась неотъемлемой частью Европы и свободного мира, к которому она принадлежит исторически и по призванию, и положить конец абсурдному режиму санкций, — заявил Берлускони в интервью миланскому изданию Il Giornale .

Экс-премьер напомнил, что именно он в своё время стал инициатором исторического соглашения о создании Совета Россия-НАТО. Политик высказал убеждённость, что сейчас необходимо вернуться к такому сотрудничеству, чтобы «ответить на крупные вызовы грядущих лет».

Ранее, как писал News.ru, Берлускони назвал крайне важной задачей поддерживать хорошие российско-итальянские отношения, а также связи между РФ и Евросоюзом. Сразу же после общения с Путиным он пообещал добиваться отмены несправедливого и неэффективного механизма санкций.