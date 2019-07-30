Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Берлин находится в постоянном контакте с европейскими партнёрами по ситуации в Ормузском проливе. Она подчеркнула, что власти не исключают создания европейской миссии по защите торговых судов.
Деммер уточнила, что прежде всего ФРГ поддерживает контакт с Францией и Великобританией, передаёт
Как ранее писал News.ru, посольство США в Берлине сообщило, что Белый дом официально обратился к Германии, Франции и Великобритании с просьбой о помощи. Речь идёт об обеспечении безопасности в Ормузском проливе и в борьбе с агрессией Ирана.