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Политтехнолог партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Никита Потураев на лекции для депутатов от организации заявил, что все они — никто. По его словам, представители объединения не являются политиками.

Выборы выиграл глава государства, а не они, уверен советник. Избиратель искал людей политической партии «Слуга народа». И ему было всё равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы...