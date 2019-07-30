Посольство США в Берлине сообщило, что Белый дом официально обратился к Германии, Франции и Великобритании с просьбой о помощи в обеспечении безопасности в Ормузском проливе и в борьбе с агрессией Ирана.
Мы формально попросили (ФРГ) совместно с Францией и Великобританией помочь в подавлении иранской агрессии в Ормузском проливе, — цитирует диппредставительство агенство DPA.
Ранее News.ru сообщал, что США намерены совместно с партнёрами обеспечить свободу судоходства в Ормузском и других проливах в районе Персидского залива, сообщил госсекретарь Майкл Помпео. По его словам, американская сторона и другие заинтересованные государства будут держать проливы открытыми.