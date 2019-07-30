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Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг информацию о ссоре с российским коллегой Сергеем Лавровым во время переговоров в Париже. По словам дипломата, беседа не закончилась руганью, однако диалог был наполнен эмоциональными моментами.

Во Франции стороны обсуждали судьбу осуждённых в РФ граждан Незалежной, пишет портал «Укринформ». Мы не дрались, но это был очень эмоциональный момент. <...> В какой-то момент я действительно бросил через...