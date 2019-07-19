https://static.news.ru/photo/e68f2646-aaeb-11e9-b631-fa163e074e61_1024.jpg Ваня Усович Фото: vk.com/vanya_usovich

Белорусский юморист Иван Усович не смог попасть на Украину и провести два концерта в Киеве. По предварительной информации, комика не пустили в страну из-за его визита в Крым в 2016 году.

Все билеты на основное и дополнительное шоу были распроданы. Они должны были состояться 19 и 20 июля текущего года, передаёт сообщество « Жить в Киеве » в социальной сети Facebook.

Концерт Ивана Усовича отменён. Артиста не пустили на Украину. Все билеты на основной и дополнительный концерты были распроданы, — говорится в публикации.

Ранее News.ru сообщал, что главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал отказ в продлении визы в США. По словам наставника, его не пустили в Штаты из-за критики в адрес ведущего грузинского телеканала Георгия Габунии.