Белорусский юморист Иван Усович не смог попасть на Украину и провести два концерта в Киеве. По предварительной информации, комика не пустили в страну из-за его визита в Крым в 2016 году.
Все билеты на основное и дополнительное шоу были распроданы. Они должны были состояться 19 и 20 июля текущего года, передаёт сообщество «
Концерт Ивана Усовича отменён. Артиста не пустили на Украину. Все билеты на основной и дополнительный концерты были распроданы, — говорится в публикации.
Ранее News.ru сообщал, что главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал отказ в продлении визы в США. По словам наставника, его не пустили в Штаты из-за критики в адрес ведущего грузинского телеканала Георгия Габунии.