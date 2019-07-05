https://static.news.ru/photo/1e812c3a-9f5b-11e9-bf60-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

Решением о запрете на въезд официальным лицам Белграда власти Косово отрезают сербское население самопровозглашённой республики от их государства и создают для них гетто. Об этом заявил директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Марко Джурич.

Необходима энергичная реакция международного сообщества, чтобы остановить это сумасшествие. Неужели все Балканы должны запылать, чтобы кто-то отреагировал? — приводит слова Джурича РИА Новости .

Представитель Белграда добавил, что Приштина на глазах всей международной общественности «не собирается выполнять соглашения о свободе передвижения, официальных визитах и бьёт по основам свободы передвижения».

Они (власти Косово. — News.ru) из нашего южного края создают гетто под открытым небом, хотят изолировать косовских сербов от государства Сербии, — добавил Джурич.

Ранее советник МИД Косово Йетлир Зиберай сообщил, что власти республики не позволят ни одному официальному лицу из Белграда въехать на свою территорию. После этого премьер-министр Сербии Ана Брнабич, а также руководство Косово заявили, что запрета на въезд не существует.

Как писал News.ru, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что происходящие в последнее время политические и кризисные процессы на территории непризнанного Косово и границе с Сербией Совет Безопасности ООН должен держать под постоянным контролем.

Белград считает Республику Косово, более 90% населения которой составляют этнические албанцы, территорией Сербии. В 2008 году некогда бывшая сербская автономия объявила о независимости, став частично признанным государством.