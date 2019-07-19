https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что возглавляемая ею партия не претендует на должности в Верховной раде нового созыва и будет служить Украине, несмотря на решение о коалиции.

Ни на какие должности не претендуем, мы будем служить Украине, где бы мы ни были: в коалиции, не в коалиции. Наша команда 20 лет отдавала свои силы Украине, — цитирует РИА Новости Тимошенко, которая сделала заявление на брифинге после закрытия избирательных участков.

Как ранее писал News.ru, накануне выборов первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что партия Зеленского готова к коалиции с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко и проамериканским «Голосом», однако точно не будет сотрудничать с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко.

Внеочередные выборы в парламент Украины стартовали 21 июля. По данным экзитополов, партия «Слуга народа», которую возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, победила и сможет набрать больше 100 мест в украинском парламенте. Второе место занимает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5% голосов). Третье место за «Европейской солидарностью» экс-президента страны Петра Порошенко (8,9%). Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» занимает четвёртое место, заручившись поддержкой 7,6% избирателей.