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Авторам учебников по новейшей истории Украины поступают звонки с настойчивыми рекомендациями заменить термин «война в Донбассе» на «гражданский конфликт». Об этом сообщила министр образования Лилия Гриневич.

Она считает подобные факты проявлениями «пророссийского давления», которое пытаются оказывать «пропагандисты реваншистских идей». Они выходят из тени и стремятся влиять на украинское образование, медиа и политику, отметила министр.

Одному из моих коллег, автору «Новой истории Украины» — учебника для 11-го класса, который уже получил гриф министерства — позвонили и сказали: «Вы должны изменить в вашем учебнике «русско-украинская война» на «гражданский конфликт», — рассказала Гриневич в эфире Еспресо.TV .

Она не назвала имени автора учебника и не стала уточнять, от кого именно тому поступил звонок. По её словам, звонившие упирали на то, что сейчас на Украине «идеологически меняется ситуация».

Ранее News.ru писал, что на Украине готовят обновлённую редакцию учебника «Украинское правописание». В нём будут содержаться новые правила правописания русских фамилий.