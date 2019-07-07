https://static.news.ru/photo/55128244-a0be-11e9-947a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/avturow

Депутат Госдумы Артём Туров, являющийся автором проекта резолюции о борьбе с героизацией нацизма, связал её отклонение Парламентской ассамблеей ОБСЕ с русофобией.

Ряд делегаций Парламентской ассамблеи ОБСЕ идут на поводу у нескольких стран, которые изначально проявляют себя с русофобским отношением. И те документы, которые мы выносим, какие бы они ни были, их обсуждение превращается в определённый фарс, — цитирует слова Турова РИА Новости .

По мнению депутата, некоторые страны, в основном прибалтийские государства и Украина, не вникают в вопросы, которые поднимает РФ, а априори голосуют против российских инициатив.

Ранее News.ru сообщал, что комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил российскую резолюцию, в которой говорилось о необходимости борьбы с ксенофобией и агрессивным национализмом.

В проекте документа указывалось, что ОБСЕ выражает глубокое беспокойство в связи с распространением теории превосходства по признаку расы, национальности, религии или культуры. В нём также отмечалось, что политики должны бороться с таким опасным современным явлением, как неонацизм.