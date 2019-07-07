https://static.news.ru/photo/79263acc-a0be-11e9-b07f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Авария с участием рейсового автобуса произошла около немецкого города Лихтенау. Шофёр не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось.

В результате ЧП ранения получили 40 человек, 10 из них — серьёзные травмы, в том числе и два водителя ТС, передаёт Welt . Причина, по которой контроль над дорогой был потерян, выясняется. Движение по шоссе перекрыли как минимум на четыре часа.

Ранее News.ru сообщал, что автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в кювет на трассе А4 у села Большие Янковицы Бжегского уезда Опольского воеводства Польши. В момент происшествия в салоне транспортного средства находились 35 пассажиров и два водителя.