https://static.news.ru/photo/d28a8dc6-8f65-11e9-8f58-fa163e074e61_1024.jpg Фото: André Silva/wikipedia.org/CC0

Легкомоторный самолёт упал в реку в польском Плоцке во время авиашоу. В результате катастрофы погиб пилот, рассказал представитель местной спасательной службы Эдвард Мистера.

Во время выполнения фигур высшего пилотажа Як-52 столкнулся с поверхностью воды, пишет РИА Новости . По словам сотрудника экстренного ведомства, жертвой ЧП стал 60-летний гражданин Германии, приехавший в населённый пункт для участия в показательных выступлениях.

Płock wypadek awionetki na pokazach lotniczych. pic.twitter.com/qblgowAigv — Jerzy Adamczyk (@JurekAdamczyk) 15 июня 2019 г.

На месте трагедии работает государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий. Полёты из-за аварии прекратили.

Ранее News.ru сообщал, что тела последних погибших при столкновении двух гидросамолётов на Аляске найдены экстренными службами. Таким образом, число жертв катастрофы составило шесть человек.