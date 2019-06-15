https://static.news.ru/photo/d28a8dc6-8f65-11e9-8f58-fa163e074e61_1024.jpgФото: André Silva/wikipedia.org/CC0
Легкомоторный самолёт упал в реку в польском Плоцке во время авиашоу. В результате катастрофы погиб пилот, рассказал представитель местной спасательной службы Эдвард Мистера.
Во время выполнения фигур высшего пилотажа Як-52 столкнулся с поверхностью воды, пишет РИА Новости. По словам сотрудника экстренного ведомства, жертвой ЧП стал 60-летний гражданин Германии, приехавший в населённый пункт для участия в показательных выступлениях.