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Легкомоторный самолёт упал в реку в польском Плоцке во время авиашоу. В результате катастрофы погиб пилот, рассказал представитель местной спасательной службы Эдвард Мистера.

Во время выполнения фигур высшего пилотажа Як-52 столкнулся с поверхностью воды, пишет РИА Новости. По словам сотрудника экстренного ведомства, жертвой ЧП стал 60-летний гражданин Германии, приехавший в населённый пункт для участия в показательных выступлениях.

На месте трагедии работает государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий. Полёты из-за аварии прекратили.

Ранее News.ru сообщал, что тела последних погибших при столкновении двух гидросамолётов на Аляске найдены экстренными службами. Таким образом, число жертв катастрофы составило шесть человек.