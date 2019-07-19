МВД Украины задействовало авиацию для охраны порядка перед внеочередными парламентскими выборами.
На дежурство заступили самолёты Ан-72 и Ан-26, а также вертолёты Н225, Н145, Ми-8. Кроме того, в мероприятиях по обеспечению безопасности участвуют экипажи спецназовцев Нацполиции и Нацгвардии.
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что на любые попытки дестабилизировать ситуацию сотрудники правоохранительных органов будут реагировать мгновенно. При этом председатель Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что силовики должны работать исключительно в рамках закона, сообщается на
Ранее News.ru писал, что в ходе кампании по выборам в Верховную раду зарегистрировано свыше 600 нарушений. Большинство из них связано с незаконной агитацией.