https://static.news.ru/photo/2204fc56-aaf0-11e9-bc44-fa163e074e61_1024.jpg Фото: mvs.gov.ua

МВД Украины задействовало авиацию для охраны порядка перед внеочередными парламентскими выборами.

На дежурство заступили самолёты Ан-72 и Ан-26, а также вертолёты Н225, Н145, Ми-8. Кроме того, в мероприятиях по обеспечению безопасности участвуют экипажи спецназовцев Нацполиции и Нацгвардии.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что на любые попытки дестабилизировать ситуацию сотрудники правоохранительных органов будут реагировать мгновенно. При этом председатель Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что силовики должны работать исключительно в рамках закона, сообщается на сайте ведомства.

Ранее News.ru писал, что в ходе кампании по выборам в Верховную раду зарегистрировано свыше 600 нарушений. Большинство из них связано с незаконной агитацией.