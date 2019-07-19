https://static.news.ru/photo/042d98e8-aa49-11e9-9259-fa163e074e61_1024.jpg Арсен Аваков Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о готовности сотрудников министерства обеспечить безопасность на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.

Очень важно – чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно. Мы в МВД уже доказали на предшествующих президентских выборах, что можем, умеем и хотим обеспечить легитимную процедуру выборов. У МВД есть силы, средства и мотивация для обеспечения безопасности и законности, — написал министр в Facebook.

По словам Авакова, в день выборов дополнительно к обеспечению порядка будет привлечено 132,5 тысячи сотрудников МВД.

Ранее News.ru сообщал, что пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады. К такому выводу пришли специалисты социологической службы Центра Разумкова. Согласно проведённому опросу, за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 35,4% украинцев, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 10,7%, за «Батькивщину» — 6,7%, за «Европейскую солидарность» — 5,8%, за «Голос» — 5,4%.