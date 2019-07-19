https://static.news.ru/photo/a019a964-abce-11e9-b914-fa163e074e61_1024.jpg Арсен Аваков Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы. По его словам, Москва пытается повлиять на волеизъявление граждан с помощью пропаганды в СМИ.

Министр расценил публикации в российской прессе о ходе голосования попыткой давления и назвал их агитацией во время режима тишины, положенной за сутки и в день выборов.

Интересно, что это работает в пользу кандидатов «Оппозиционной платформы — За жизнь», — цитирует Авакова « 24 канал ».

Партия и её лидер Юрий Медведчук считаются на Украине пророссийскими.

При этом, отметил Аваков, серьёзных кибератак «в отличие от президентской кампании» не зафиксировано.

Он также заявил, что для обеспечения прозрачности выборов, МВД продолжает сотрудничество с американскими, канадскими и европейскими партнерами, а также с офисами Facebook, Google и Twitter.

21 июля на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду. Как писал News.ru, президент страны Владимир Зеленский пообещал, что одним из первых документов, который рассмотрят депутаты, станет законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.