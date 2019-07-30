https://static.news.ru/photo/208f328a-b2aa-11e9-ae4c-fa163e074e61_660.jpg Арсен Аваков Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал лживым заявление экс-президента страны Петра Порошенко о том, что его партии на выборах в Верховную раду мешали полицейские.

Порошенко бессовестно лжёт, оправдывая своё поражение на выборах тем, что против него «была работа полиции». Полиция, как и МВД в целом, не работала на него, а работала на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину! Увы, для Порошенко лгать — как дышать — и поэтому он проигрывает, — написал министр в Facebook.

По словам Авакова, бывший президент Украины «довёл страну до такого эмоционального состояния, что люди очень захотели поверить не ему, а любому честному человеку».

Большинство позитивного в эти годы происходило не благодаря ему, а вопреки. Можно только представить себе — чего можно было бы достичь стране, не сконцентрируйся он на борьбе за власть и деньги, — подчеркнул министр.

Ранее News.ru сообщал, что на внеочередных выборах в Верховную раду партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов. На втором месте по числу набранных голосов — «Оппозиционная платформа — За жизнь». Её результат составил 13,05%. Партия бывшего премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» прошла в парламент с 8,18% голосов. «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко набрала 8,10%. Пятой партией, прошедшей в Раду, стал «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — 5,82%.