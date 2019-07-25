https://static.news.ru/photo/4c1612a4-ae6b-11e9-a8fc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Matthias Wagnerdpa/Global Look Press

Главный архитектор Филипп Вильнев, ответственный за восстановление Нотр-Дама, заявил о риске обрушения сводов здания.

Как сообщает телеканал Euronews , Вильнев сообщил, что с 15 апреля реставраторы не могли получить доступ к потолку, поскольку части собора могут обрушиться в любую минуту. Причиной стало то, что во время тушения пожара камень впитал в себя много воды, а сейчас из-за сильной жары швы в кладке могут потерять свои связующие свойства, что чревато обрушением.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля и продолжался 12 часов. Огонь уничтожил часы и шпиль, а также частично разрушил кровлю. Однако обе башни и основная конструкция остались целы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что реставрация главной парижской достопримечательности продлится более пяти лет. Архиепископ Парижа Мишель Опети сообщил, что работы по укреплению конструкций здания уже обошлись в €3,6 млн.

В парижской прокуратуре заявили, что пожар в соборе не был преднамеренным поджогом. По мнению экспертов, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета или нарушение в работе электрической проводки, писал News.ru.

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