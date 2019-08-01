https://static.news.ru/photo/ee776b52-b43c-11e9-aa0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Goryachev/Russian Look/Global Look Press

Около тысячи прекрасно сохранившихся серебряных монет, датируемых первой половиной XVII века, нашли археологи в Польше.

Клад был обнаружен под фундаментом костела святого Андрея Апостола в городе Барчево Варминьско-Мазурского воеводства. Большинство монет были отчеканены во время правления короля Сигизмунда III Вазы. Среди них также попадались прусские шиллинги князя Георгия Вильгельма Гогенцоллерна, который был ленником Польши.

Это потрясающая находка, если говорить о контексте открытия и объёме научной информации, — цитирует ТАСС руководителя раскопок Аркадиуша Коперкевича.

Он пояснил, что клад непосредственно связан с историей монастыря и региона и отражает специфику финансового кризиса начала XVII столетия.

Ранее News.ru писал, что археологи нашли сокровища в затопленном городе Гераклионе в Средиземном море. Поднятые со дна золотые украшения и монеты относятся к IV и III векам до нашей эры.