https://static.news.ru/photo/8928d634-ae3b-11e9-b2dc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально приступила к исполнению обязанностей главы Минобороны Германии.

В среду, 24 июля, на заседании Бундестага она принесла присягу. Позже, в ходе своего выступления Крамп-Карренбауэр сообщила, что Германия намерена увеличивать траты на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. При этом к 2024 году эта статья расходов вырастет только до 1,5% ВВП.

НАТО — гарант нашей безопасности, — заявила новый министр.

Она отметила, что Германия является надёжным союзником, и это, по её словам, в будущем не изменится. В грядущем году ФРГ потратит на развитие оборонного комплекса €44,9 млрд. Это на €1,7 млрд больше, чем в текущем.

Ранее News.ru писал о том, что экс-глава британского МИДа и бывший мэр Лондона Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании.