Американское агентство USAID организует тренинг для членов парламента Незалежной, избранных впервые. Программа обучения называется «Деятельность народного депутата Украины и его команды».
Лекции пройдут 5 и 6 августа текущего года. Занятия призваны помочь новоиспечённым политикам подобрать себе помощников, выстроить их работу и взаимодействие в коллективе, а также наладить связи с правительством и органами местного самоуправления,
USAID РАДА поддерживается фондом «Восточная Европа» и реализуется при содействии Агентства США по международному развитию.
Ранее News.ru сообщал, что Украина отнеслась с пониманием к выходу Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и заявила о намерении активизировать в связи с этим диалог с НАТО.