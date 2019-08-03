https://static.news.ru/photo/3580e184-b5de-11e9-9916-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американское агентство USAID организует тренинг для членов парламента Незалежной, избранных впервые. Программа обучения называется «Деятельность народного депутата Украины и его команды».

Лекции пройдут 5 и 6 августа текущего года. Занятия призваны помочь новоиспечённым политикам подобрать себе помощников, выстроить их работу и взаимодействие в коллективе, а также наладить связи с правительством и органами местного самоуправления, говорится на сайте Рады.

USAID РАДА поддерживается фондом «Восточная Европа» и реализуется при содействии Агентства США по международному развитию.

Ранее News.ru сообщал, что Украина отнеслась с пониманием к выходу Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и заявила о намерении активизировать в связи с этим диалог с НАТО.