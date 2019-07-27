Два 19-летних гражданина США признали вину в деле об убийстве карабинера в центре Рима.
Инцидент произошёл близ Верховного апелляционного суда в ночь на 26 июля. 45-летний местный житель свёл американцев с наркодилером, который обманул юношей, продав им обычные таблетки вместо наркотиков.
За это они отобрали у посредника рюкзак с вещами. Забрать их карабинер мог, отдав похитителям 100 евро и грамм кокаина. Итальянец заявил в полицию об ограблении.
Прибыв на условленное с американцами место встречи с напарником, он попытался задержать их. Началась драка, карабинера несколько раз ударили ножом, в результате чего он умер.
Подозреваемых задержали 26 июля, когда они собирались покинуть отель, в котором остановились. Вечером того же дня они признались в содеянном.
Ранее News.ru писал о том, что подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.