https://static.news.ru/photo/9fa9be3a-b05e-11e9-9e00-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paolo Manzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два 19-летних гражданина США признали вину в деле об убийстве карабинера в центре Рима.

Инцидент произошёл близ Верховного апелляционного суда в ночь на 26 июля. 45-летний местный житель свёл американцев с наркодилером, который обманул юношей, продав им обычные таблетки вместо наркотиков.

За это они отобрали у посредника рюкзак с вещами. Забрать их карабинер мог, отдав похитителям 100 евро и грамм кокаина. Итальянец заявил в полицию об ограблении.

Прибыв на условленное с американцами место встречи с напарником, он попытался задержать их. Началась драка, карабинера несколько раз ударили ножом, в результате чего он умер.

Подозреваемых задержали 26 июля, когда они собирались покинуть отель, в котором остановились. Вечером того же дня они признались в содеянном.

Ранее News.ru писал о том, что подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.