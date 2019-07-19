https://static.news.ru/photo/7faef078-ab13-11e9-afcf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tango7174/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Фанаты алжирской сборной по футболу устроили массовые гулянья во французском городе Эврё в связи с победой команды в Кубке африканских наций. Они повалили памятник первому президенту Пятой республики Шарлю де Голлю.

Мемориал был установлен на площади имени политика 18 июля 2019 года, передаёт France Bleu .

Болельщики оказались на улицах не только пешком, но и на мотоциклах. Находящиеся на месте полицейские не смогли остановить акт вандализма.

Мэр города Ги Лефран рассказал, что шокирован произошедшим. По его словам, у инцидента есть символический подтекст.

Именно генерал [де Голль] провозгласил независимость Алжира. Очень жаль, что эти хулиганы не знают истории, — отметил он.

Градоначальник добавил, что записи с камер видеонаблюдения будут предоставлены правоохранительным органам, а администрация обратится в прокуратуру.

Сборная Алжира, обыграв в финале Кубка Африки национальную команду Сенегала, завоевала Кубок африканских наций. Матч Сенегал — Алжир проходил в Каире.

Ранее News.ru писал, что полиция Франции задержала 198 человек на спонтанных манифестациях болельщиков сборной Алжира по футболу.