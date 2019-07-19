Фанаты алжирской сборной по футболу устроили массовые гулянья во французском городе Эврё в связи с победой команды в Кубке африканских наций. Они повалили памятник первому президенту Пятой республики Шарлю де Голлю.
Мемориал был установлен на площади имени политика 18 июля 2019 года, передаёт
Болельщики оказались на улицах не только пешком, но и на мотоциклах. Находящиеся на месте полицейские не смогли остановить акт вандализма.
Мэр города Ги Лефран рассказал, что шокирован произошедшим. По его словам, у инцидента есть символический подтекст.
Именно генерал [де Голль] провозгласил независимость Алжира. Очень жаль, что эти хулиганы не знают истории, — отметил он.
Градоначальник добавил, что записи с камер видеонаблюдения будут предоставлены правоохранительным органам, а администрация обратится в прокуратуру.
Сборная Алжира, обыграв в финале Кубка Африки национальную команду Сенегала, завоевала Кубок африканских наций. Матч Сенегал — Алжир проходил в Каире.
Ранее News.ru писал, что полиция Франции задержала 198 человек на спонтанных манифестациях болельщиков сборной Алжира по футболу.