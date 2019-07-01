https://static.news.ru/photo/02130518-9bd8-11e9-81b4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dominika Zarzycka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рассматривать кандидатуры альтернативных кандидатов на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) пока не планируется. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По его словам, работа над обсуждением каких-либо не оговоренных ранее персоналий не ведётся. При этом пока не достигнут и консенсус о кандидатуре Мишеля Барнье — экс-главы МИД Франции, несколько раз входившего в состав ЕК, сообщает ТАСС .

Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе пока безрезультатно пытаются согласовать кандидатов на пять ключевых постов — Европарламента, Евросовета, Европейского Центрального банка, Еврокомиссии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Италия настаивает на пакетном принципе назначений, отвергая принцип «единого кандидата».

Ранее News.ru писал, что глава Евросовета Дональд Туск приостановил внеочередной саммит ЕС для проведения дополнительных консультаций с представителями национальных делегаций.