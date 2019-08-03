https://static.news.ru/photo/d76f0374-b5e1-11e9-9823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kenneth Iwelumo/wikipedai.org/GFDL 1.2

Администрация аэропорта Хитроу в Лондоне отменила 172 авиарейса из-за предстоящей забастовки сотрудников службы безопасности, а также инженерной и пожарной служб.

Акция протеста пройдёт 5–6 августа. По данным профсоюза Unite union, в ней будут принимать участие до двух с половиной тысяч человек.

Поводом послужили разногласия между руководством воздушной гавани и работниками по поводу прибавки к зарплате. Повышение оплаты труда на 7,3% они сочли недостаточным.

Акция затронет свыше 90 авиаперевозчиков. Администрация Хитроу не уточнила, какие именно рейсы отменены. Пассажирам рекомендовано уточнять эту информацию у авиакомпаний, сообщает ВВС .

Ранее News.ru писал, что «Аэрофлот» отменил ряд рейсов из Шереметьево в Хитроу на 5 и 6 августа. Они перенаправлены во второй по величине аэропорт Лондона — Гатвик.