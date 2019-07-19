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Российская компания «Аэрофлот» признана лучшим в Европе перевозчиком с точки зрения пунктуальности полётов по итогам работы в июне текущего года. Чуть больше 85% рейсов выполнялись точно по графику.

Согласно ежемесячному отчёту OAG On-Time Performance Report, в топ-50 самых пунктуальных авиакомпаний мира «Аэрофлот» показал лучший результат среди европейских перевозчиков с глобальным охватом деятельности, — говорится на сайте аналитического агентства OAG, которое проводило исследование.

В июне 2019 года «Аэрофлот» признали лучшим перевозчиком Восточной Европы. Это уже восьмая по счёту награда для российской компании.

Ранее News.ru сообщал, что «Аэрофлот» стал авиакомпанией с самыми комфортабельными креслами в Европе по версии ежегодной премии авиационной ассоциации APEX «Выбор пассажиров».