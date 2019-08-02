https://static.news.ru/photo/b3743baa-b53d-11e9-bf61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Аэрофлот» отменил 5 и 6 августа несколько рейсов между Шереметьево и Хитроу из-за забастовки в аэропорту Лондона, говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Её организуют работники, осуществляющие предполётный досмотр пассажиров и ручной клади. Предположительно забастовка может продлиться до 48 часов, — уточнили в «Аэрофлоте».

Вместо Хитроу пассажиры будут вылетать из аэропорта Гатвик и прилетать туда же. Перевозчик предупреждает, что из-за большого скопления людей время прохождения предполётного досмотра может быть существенно увеличено.

Ранее News.ru писал, что в Берлине в аэропортах Тегель и Шёнефельд задержаны и отменены десятки рейсов из-за забастовки сотрудников служб безопасности. Главное требование протестующих — повышение оплаты труда. По словам представителя профсоюза, это должно послужить работодателю «предупредительным сигналом».