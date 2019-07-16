https://static.news.ru/photo/f371f948-a7a2-11e9-910c-fa163e074e61_1024.jpg Зубайра Тухугов Фото: Зубайра Тухугов/vk.com

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC), выступающий в полулёгком весе, может выступить на турнире UFC 242 в Абу-Даби, главным событием которого станет титульный бой в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Зубайра будет готовиться в Таиланде. В США он уже не полетит, — приводит ТАСС слова источника из команды спортсмена.

Тухугов не выступал в UFC c 2016 года, когда он проиграл раздельным решением судей бразильцу Ренато Мойкану. Причиной этому стали дисквалификации за употребление допинга и участие в массовой драке после боя Нурмагомедова с Макгрегором.

Как сообщал News.ru, экс-чемпион UFC Эдди Альварес заменит получившего травму победившего его россиянина Тимофея Настюхина в полуфинале Гран-при ONE в лёгком весе.