https://static.news.ru/photo/03bbcaf2-927e-11e9-a174-fa163e074e61_1024.jpg Лиана Джоджуа Фото: Лиана Джоджуа/vk.com

Экс-чемпионка Fight Nights Global Лиана Джоджуа 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби сразится с канадкой Сарой Морас.

Для Джоджуа это будет первый бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Ранее ряд спортивных СМИ сообщали, что на турнире промоушена в ОАЭ не будет боёв с участием женщин из-за религиозно-культурных особенностей страны.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби, где также примут участие многие россияне.

Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.