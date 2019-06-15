Фёдор Емельяненко Фото: instagram.com/fedoremelianenkoofficial

Дрессировщик Эдгард Запашный поделился мнением о решении легенды MMA Фёдора Емельяненко продолжить профессиональную карьеру.

Могу сказать, что он ещё на многое способен, кто бы что ни говорил. Диванные критики и диванные эксперты, конечно, могут давать свои советы, но давайте не забывать, что Фёдор — величайший боец современности, — приводит слова Запашного «Спорт-Экспресс».

15 июня стало известно, что Емельяненко-старший подписал новый контракт с промоушеном Bellator.

Свой последний бой 42-летний россиянин провёл в январе 2019 года на турнире Bellator 214. В финале Гран-при он проиграл Райану Бэйдеру техническим нокаутом.

Профессиональный рекорд спортсмена — 38 побед и 6 поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

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