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Чемпион мира по боксу по версии WBA Реджис Прогрейс бросил вызов ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макрегору на два поединка.

Не бросай вызов актёрам, если ты настоящий боец. Не вызывай моего менеджера. Думаю, я единственный чемпион мира по боксу, кто готов встретиться с тобой как на ринге, так и в...