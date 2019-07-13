https://static.news.ru/photo/a5acc218-a59c-11e9-86f9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Скриншот youtube.com RCC: MMA & Boxing

Непобеждённый таджикский боксёр второго полулёгкого веса Мухаммадхуджа Якубов (14-0, 9 КО) в главном бою вечера бокса в Екатеринбурге под эгидой компании RCC Boxing Promotions нокаутировал во втором раунде филиппинца Джона Гемино (20-12-1, 10 КО).

После разведки в начале боя Якубов зажал соперника у канатов во втором раунде и жёстким ударом с левой по печени отправил Гемино в нокаут, после которого филиппинец долго не мог прийти в себя.

Как сообщал News.ru, в главном бою турнира Bellator 224 канадка Джулия Бадд нокаутировала в первом раунде израильтянку Ольгу Рубин и отстояла титул чемпионки в полулёгком весе.