Лидеры боксёрских организаций провели ряд встреч в Екатеринбурге на Международном боксёрском форуме и стали свидетелями разгромного поражения Дмитрия Кудряшова в главном бою вечера бокса.

Объединение лидеров

Международный боксёрский форум собрал трёх из четырёх руководителей основных профессиональных федераций — Дэрилла Пиплза (IBF), Франциско Валькарселя (WBO) и Гильберто Мендосу (WBA). Примечательно, что все они участвовали не только в решении близких им вопросов, но и осознали проблемы, с которыми столкнулся олимпийский бокс, и предлагали пути выхода из кризиса. Ключевым решением, принятым на форуме, стало создание Всемирного боксёрского фонда, который возглавил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. По его словам, фонд будет полностью прозрачным и станет поддерживать и олимпийский, и профессиональный бокс.

Руководить фондом будут все лидеры международных организаций, а в состав правления войдут именитые спортсмены и спонсоры, которые будут помогать развитию бокса. Также фонд будет содействовать скорейшему восстановлению АИБА и олимпийского бокса. Кроме того, в рамках работы отдельных секций на форуме обсуждались проблемы медицины, судейства, составления рейтингов и женского бокса. В рамках работы последней секции было принято решение о создании женской комиссии Федерации бокса России, которую возглавит Надежда Торлопова.

Привлечение спортсменов и экспансия на восток

Лицом форума стал Рой Джонс-младший, который исполнил несколько песен на церемонии открытия, а также поучаствовал во встрече с болельщиками. В ходе торжественной части состоялось вручение премии «Легенда бокса». Лучшим боксёром прошлого года был признан победитель Всемирной боксёрской суперсерии Александр Усик, а его финальный бой с Муратом Гассиевым стал событием года. Кроме того, международные федерации решили ввести новые пояса — WBA Russia и IBF Russia.

Рой Джонс-младший Бурнашев Владислав/gbf2019.tassphoto.com

Большой интерес вызвало выступление вице-президента Всемирной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF) Стефана Фокса, который обрисовал все ключевые проблемы бокса и предложил данному виду спорта пойти по пути реформ, так как это единственный шанс сохранить олимпийский статус. Также Фокс призвал активнее привлекать на форум действующих спортсменов, которые, по его мнению, должны не только участвовать в обсуждении актуальных проблем, но и принимать участие в управлении боксёрскими организациями. Прошедший во второй раз Международный боксёрский форум продолжит своё развитие и в дальнейшем. Он был признан успешным, и уже поступило предложение провести третий такой форум в Китае.

Организация форума прошла на самом высоком уровне и заставила весь боксёрский мир обратить внимание на насущные проблемы нашего вида спорта. Екатеринбург поставил высокую планку по уровню организации таких мероприятий, и надеюсь, что и в дальнейшем боксёрский форум будет проходить на столь же высоком уровне, какая бы страна или город ни взялись за его организацию, — рассказал News.ru руководитель дирекции по проведению Всемирного боксёрского форума Дмитрий Путилин.

Россияне начинают и выигрывают

Завершился форум масштабным вечером бокса, который прошёл на арене КРК «Уралец», где свои домашние матчи проводит хоккейный «Автомобилист». В большинстве поединков россияне были фаворитами и оправдали возложенные на них надежды, но не обошлось и без сенсаций. Олимпийский чемпион Евгений Тищенко уже в первом раунде нокаутировал соперника из Ганы Абрахама Табула и завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBO. Румын Александру Жур продержался в бою с Алексеем Папиным чуть дольше — до середины третьего раунда, а Алексей Егоров столь же быстро расправился с вышедшим на коротком уведомлении немецким украинцем Романом Головащенко.

Евгений Тищенко Lin Yiguang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кудряшов в нокауте в третий раз

Однако не все победы российским боксёрам дались так легко. Непобеждённый тяжеловес Евгений Романов провозился все десять раундов с аргентинцем Ариэлем Эстебаном Бракамонте, в отдельных разменах ударами пропускал многовато даже от не самого мастеровитого соперника и пока не оправдал статуса одной из главных надежд российского тяжёлого дивизиона. Юрий Кашинский и вовсе одолел француза Оливье Вотрена при судейском разногласии. Один из рефери поставил ничейные очки, но бой был настолько близким, что можно было отдать победу и французу.

Бой за титул чемпиона WBC Silver был для Дмитрия Кудряшова моментом истины в карьере. 33-летний «крузер» предпринимал, пожалуй, последнюю попытку добраться до чемпионского титула, а на пути у него стоял грозный конголезец Илунга Макабу, славящийся своим нокаутирующим ударом. Кудряшов неплохо двигался в первом раунде и перебивал соперника с дистанции, но затем Макабу включил на полную мощь свою пушку, и Дмитрий оказался на земле.



В третьей и четвёртой трёхминутках Макабу попытался добить россиянина и много попадал, но постепенно Кудряшов даже выровнял бой и начал проводить хорошие комбинации, но это не уберегло его от стремительной развязки в пятом раунде. Макабу провёл мощную серию у канатов, после которой рефери остановил поединок и признал его победителем. Этому боксёру не привыкать побеждать в гостях в статусе андердога. Так, несколько лет назад он нанёс первое в карьере поражение украинскому проспекту Дмитрию Кучеру, после которого тот так и не реализовал свой потенциал. Сейчас он подвёл финальную черту под чемпионскими амбициями Кудряшова.