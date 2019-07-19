https://static.news.ru/photo/8a0eb060-aae3-11e9-b174-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marcel Thomas/Global Look Press

Российский боксёр Максим Дадашев может восстановиться и вернуться к нормальной жизни после перенесённой трепанации черепа.

У Дадашева начался отёк мозга, поэтому ему удалили правую сторону черепа. Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место. Врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни, — сообщил ТАСС менеджер спортсмена Эгис Климас.

Дадашев оказался в больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. После 11-го раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксёра.

По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание и был увезён на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у него отёк мозга, писал News.ru.