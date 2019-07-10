В предстоящий уик-энд женские бои станут главными событиями сразу двух крупнейших ММА-организаций в мире — UFC и Bellator. 12 июля в Оклахоме канадка Джулия Бадд будет отстаивать титул чемпионки Bellator в полулёгком весе против израильтянки Ольги Рубин, а на следующий день в Калифорнии голландка Жермейн де Рандами и американка Эспен Лэдд определят следующую претендентку на принадлежащий Аманде Нуньес чемпионский титул в легчайшем весе.

Новые звёзды на пути к титулам

В минувшие выходные на турнире UFC 239 Аманда Нуньес успешно защитила чемпионский титул в легчайшем весе, нокаутировав Холли Холм, и уже вошла в историю как один из лучших бойцов в истории женских ММА. Её следующая соперница определится, скорее всего, в поединке Жермейн де Рандами и Эспен Лэдд. 24-летняя непобеждённая американка, одержавшая три победы на старте карьеры в UFC, считается фаворитом этого противостояния, однако она ещё никогда не сталкивалась с соперницей такого уровня. Де Рандами была первой чемпионкой в полулёгком весе и лишилась титула за отказ от боя с Кристианой Сайборг, а спустившись в категорию до 61 кг, почти гарантированно имеет значительное преимущество в росте и длине рук над другими соперницами.

Израильтянка российского происхождения Ольга Рубин начала свою карьеру в ММА после рождения ребёнка, несмотря на протесты мужа, а дебютировала на одном из первых турниров Bellator в Израиле. С тех пор она одержала ещё пять побед, в том числе и над ветераном UFC Синди Дандуа, запомнилась выходом в костюме женщины-кошки и меховыми головными уборами. Но с Джулией Бадд ей будет не до шуток. Канадка славится своей невероятной физической мощью, а в последний раз в карьере проигрывала восемь лет назад Ронде Роузи.

Футболистки и боксёрши могут завидовать

Пока футболистки плачутся, что у них целые лиги получают меньше одного Месси и Роналду, а подобным неравноправием озадачивается даже ООН, в смешанных единоборствах с правами женщин полный порядок. С появлением первой глобальной звезды ММА Ронды Роузи девушки получают пяти-шестизначные гонорары, а их поединки транслируются по pay-per-view. Если ещё восемь лет назад Дэна Уайт был противником женских боёв, то с появлением Роузи разрушил эту стену и сейчас в лиге четыре женских дивизиона. Более того, едва не попал под сокращение мужской наилегчайший вес, в то время как все женские категории востребованы и их бои периодически проходят в основном карде.

В родственном боксе ситуация совершенно иная. Там даже мегазвёзды калибра Клариссы Шилдс или Сесилии Брекхус не могут рассчитывать на главное событие в каком-нибудь приличном вечере бокса, не говоря уже о сопоставимых с ММА заработках. И если ведущие боксёры-мужчины зарабатывают по-прежнему больше бойцов смешанного стиля, то непобеждённые чемпионки по боксу Холли Холм и Хизер Харди давно и с радостью сменили ринг на клетку, где уже мужчины выступают у них на разогреве.

Три фактора успеха

Эмоции. Женские бои любят потому, что они больше похожи на драку. Здесь почти не бывает шахматных поединков, которыми зачастую грешат представители сильного пола, а игра сразу идёт от ножа, как на первых турнирах UFC. Эмоции девушек в клетке заводят публику, а в агрессивности и умении терпеть боль они даже дадут фору мужчинам. Искренность – это то, что публика ценит в спорте в первую очередь.

Личности. Первой настоящей звездой женских ММА стала красавица Джина Карано, которая после первого поражения в карьере смело отправилась покорять кинематограф. Ронда Роузи перехватила у неё знамя лидера и к эффектной внешности добавила ярость и харизму за пределами клетки. Она не хуже Макгрегора ставила соперниц на место острыми как джеб репликами и умело играла непобедимую чемпионку, готовую драться даже с мужчинами. Нынешние выступления в реслинге ей даже больше подходят, чем ММА. Есть здесь и другие не менее успешные типажи, будь то брутальная Кристиана Жустину, получившая прозвище Киборг, или открытая лесбиянка Аманда Нуньес, которая с удовольствием рассказывает, как даже в номере тренируется со своей подругой и бойцом ММА Ниной Ансарофф.

Демократичность. ММА – молодой вид спорта, где не успели устояться традиции и дурацкие предубеждения. Это многие консервативные боксёры считают и продолжают считать бокс чисто мужским делом, поэтому в федерациях создаются целые департаменты для защиты интересов женщин. В ММА прекрасному полу открыты двери всех ведущих клубов, они на равных тренируются с сильнейшими бойцами-мужчинами под руководством лучших тренеров, а потому быстро растут в мастерстве. Их бои зрелищны, конкурентны и интересны публике, поэтому никому и в голову не придёт как-то искусственно развивать женские ММА или бороться за гендерное равенство.

В России сильнейшие лиги пока не проводят женские бои на постоянной основе. Связано это с тем, что на Кавказе, откуда выходят большинство сильнейших бойцов и промоутеров, бои по-прежнему не женское дело, но дело постепенно сдвинется с мёртвой точки. Так, в этом году чемпионат России по любительскому ММА впервые проводился среди женщин, и желающих поучаствовать нашлось немало, а Виктория Дудакова стала первой в истории страны чемпионкой Европы.