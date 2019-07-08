20 июля в Геленджике в рамках празднования дня бокса в России полутяжёловес Максим Власов проведёт бой-реванш с именитым малавийцем Айзеком Чилембой, которому он уступил в феврале 2011 года. В эксклюзивном интервью News.ru боксёр рассказал о переходе в новую весовую категорию, желании оспорить чемпионский титул у соотечественников, бессменном тренере и Рое Джонсе в углу у соперника.

— До боя остаётся меньше двух недель. Как настроение и самочувствие?

— Всё прекрасно, подготовка идёт полным ходом, а настроение и самочувствие отличные.

— Вы проиграли Чилембе восемь лет назад. Жажда реванша не исчезла за эти годы?

— Честно говоря, поквитаться за поражение всегда хочется, но этот бой сложно назвать реваншем, потому что прошло слишком много времени. Каждый из нас изменился как боксёр и как человек, поэтому этот бой правильнее воспринимать как новое событие.

— А как изменился Чилемба за последние годы? После поражений от наших соотечественников Сергея Ковалёва и Дмитрия Бивола он остаётся топовым боксёром?

— На мой взгляд, хуже он точно не стал. Он действительно нередко проигрывал, но исключительно сильнейшим боксёрам нашего веса. При этом получил много опыта в этих длинных боях. Он ни разу не был нокаутирован и всего один раз был в нокдауне в бою с Ковалёвым. Нельзя на основе этих поражений его списывать. Он остаётся очень серьёзным соперником, неудобным для меня. Я не собираюсь его недооценивать.

Айзек Чилемба Joel Plummer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Чем именно он для вас не удобен?

— Он неудобен для любого соперника. Это классический пример боксёра-спойлера, который сам вроде бы ничего не делает, но при этом не даёт сопернику проявить свои лучшие качества. В него очень сложно попасть. В первом бою были определённые обстоятельства, которые не позволили мне выступить лучше.

— Ваш тренер говорил об отравлении накануне того боя.

— Да. У меня было сильнейшее отравление, после которого я вышел на бой энергетически совершенно пустым.

— Для вас это второй бой после возвращения в полутяжи. Вы уже полностью адаптировались к этой весовой категории?

— Я абсолютно адаптировался. Мне здесь боксировать удобнее и я могу действовать эффективнее, зрелищнее и легче. Стараюсь показать всю красоту бокса и более яркие бои. На мой взгляд, эта весовая категория в плане зрелищности превосходит первый тяжёлый вес.

— Все основные пояса этого веса у представителей России и Украины. С кем из чемпионов вы бы предпочли встретиться?

— Хотел бы встретиться с любым из чемпионов. Для меня нет большой разницы, главное чтобы дали шанс. Если оценивать с точки зрения удобства, то для меня Александр Гвоздик и Бивол менее удобны, чем Ковалёв и Артур Бетербиев.

Александр Гвоздик Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

— Изначально бой с Чилембой был запланирован на 24 июля в Москве, а пройдёт в Геленджике на четыре дня раньше. Вы довольны таким переносом?

— Разница в сроках небольшая и не могла сильно повлиять на мою подготовку. Мы внесли лишь небольшие коррективы, а в остальном работаем, как задумывали. Выступать в праздничной программе дня бокса для меня почётно и интересно. Это добавляет серьёзной мотивации. Здорово, что бой пройдёт в этот день на открытом воздухе в Геленджике.

— В углу у Чилембы будет присутствовать Рой Джонс. Насколько легендарный боксёр может ему помочь?

— Не думаю, что сильно поможет. Рой Джонс — очень опытный боец, но с точки зрения техники и тактики он не гений. Когда он боксировал, добивался успеха за счёт личных качеств, своих рефлексов и интуиции, но особенной тактической подготовки не было. Он действовал по ощущениям, но свои ощущения очень сложно передать коллеге-боксёру, обладающему другими качествами. Возможно, он внесёт какие-то изменения в его технико-тактический арсенал, но вряд ли сможет дать что-то серьёзное. Я не вижу для себя большой проблемы в присутствии Джонса в углу соперника.

— Ваш бой организовывает промоутерская компания «Патриот» и Федерация бокса России. Это разовая акция или они и в дальнейшем будут принимать участие в строительстве вашей карьеры?

— Не думаю, что это сотрудничество продлится дольше одного боя. Никаких разговоров на эту тему не было. Я рассчитываю только на данный конкретный бой, а дальше будет видно.

— В ваши планы на бой входит только победа или мечтаете стать первым боксёром, который нокаутирует Чилембу?

— Конечно, любая победа будет успешным исходом, потому что выиграть у него досрочно очень сложно. Конечно, любой боксёр должен стремиться к эффектной победе нокаутом, когда есть такая возможность, но с таким соперником как Чилемба нельзя нацеливать себя на один удар. С ним нужно боксировать и не упускать моменты в атаке, чтобы уверенно вести по очкам, а с нокаутом уже как получится.

— Всю свою карьеру вы работаете с одним тренером Виктором Петроченко. Не было желания попробовать потренироваться с другим наставником? В чём секрет вашего успешного сотрудничества?

— Секрет нашей работы в том, что Виктор Николаевич является тренером, который может чему-то научить. Таких единицы в мире. Поэтому есть результат. Неудачи же в моей карьере больше связаны с моими личными недостатками. Ни один бы тренер не сделал со мной большего при моих скромных данных. Так зачем что-то менять, когда всё хорошо. Наша работа устраивает всех: Виктора Николаевича, меня и зрителей, которые получают удовольствие от того бокса, которому учит меня мой тренер.