Видео Нурмагомедова с юным болельщиком стало вирусным
Анастасия Савина
12:11, 17 июня 2019
https://static.news.ru/photo/d385c138-90e0-11e9-a3f8-fa163e074e61_1024.jpgХабиб НурмагомедовФото: Сергей Лантюхов/News.ru
В Сети появилось видео, где чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов просит болельщика футбольного клуба «Барселона» сказать «Hala Madrid».
Испанская газета AS опубликовало видео, которое стало вирусным. Два ребёнка хотели сделать фотографию с Нурмагомедовым, один из которых был в футболке каталонского клуба с изображением капитана команды Лионеля Месси.
Только мадридский «Реал», брат. Не имеет значения, Роналду или не Роналду. Если скажешь «Hala Madrid», то мы сфотографируемся. Давай. Давай, — сказал боец.