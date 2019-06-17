https://static.news.ru/photo/d385c138-90e0-11e9-a3f8-fa163e074e61_1024.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Сети появилось видео, где чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов просит болельщика футбольного клуба «Барселона» сказать «Hala Madrid».

Испанская газета AS опубликовало видео, которое стало вирусным. Два ребёнка хотели сделать фотографию с Нурмагомедовым, один из которых был в футболке каталонского клуба с изображением капитана команды Лионеля Месси.

Только мадридский «Реал», брат. Не имеет значения, Роналду или не Роналду. Если скажешь «Hala Madrid», то мы сфотографируемся. Давай. Давай, — сказал боец.

Khabib refused to take a photo with a Barca fan untill he said 'Hala Madrid' lmao

You love to see this pic.twitter.com/9ejugYLOgh — jak (@jakkrm) 15 июня 2019 г.

После этого парень произнёс нужные слова, за что и получил фотографию.

Хабиб Нурмагомедов рассказал, хочет ли драться в России, ранее писал News.ru.