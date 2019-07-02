Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс — слишком неоднозначная и противоречивая фигура в мире ММА, чтобы считаться лучшим на все времена. Но он самый большой талант и драться ему в родном дивизионе уже не с кем. Пока фанаты мечтают увидеть его бои с тяжеловесами, на очереди очередной бразильский гастролёр.

Джон Джонс Mike Mastrandrea/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Восемь лет убитого поколения

32-летний Джон Джонс — самый долгоиграющий из ныне действующих чемпионов UFC. В 2011 году он завоевал пояс, разгромив Маурисиу Руа, и с тех пор восемь лет успешно его защищал с небольшими перерывами на решение проблем с допингом и законом. За это время он побеждал легенд прошлого вроде Витора Белфорта, Квинтона Джексона и Чейла Соннена, вычистил всю ближайшую оппозицию в лице Даниэля Кормье, Александра Густафссона, Гловера Тейшейры, Энтони Смита и других. Некоторые уже успели получить от Джонса по два раза. Вычищенный наглухо дивизион отчаянно пытается искать новых звёзд, которые могли бы дать достойный бой многолетнему тирану.

Очередным претендентом на турнире UFC 239 в Неваде станет бразилец Тьягу Сантос, но вряд ли его можно назвать той звездой, которую все ждали. За шесть лет он четырежды проигрывал не самым грозным соперникам, не раз уходил в глухой нокаут, а путь к титулу занял для него всего три боя, которые вместили в себя победы над середняком Эриком Андерсом, пробитым ветераном Джимми Манувой и крепким, но не выдающимся поляком Яном Блаховичем. Всего года выступления в полутяжёлом весе ему хватило, чтобы получить право на бой с лучшим полутяжеловесом в истории.

Тиагу Сантус Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

Букмекеры дают Джонсу больше шансов, чем любому из чемпионов в титульном бою этого года и чем Хабибу Нурмагомедову в поединке с Дастином Порье. Конечно, когда речь идёт о столкновении тяжёлых парней, может произойти всякое, чему пример боксёрский бой между Энтони Джошуа и Энди Руисом, но иной исход, кроме досрочной победы Джонса, можно рассматривать исключительно как теоретическую возможность. Американец лучше своего визави во всех компонентах, а потому относительно легко должен получить очередной чек. Но самое страшное в том, что достойных соперников в этом дивизионе у Джонса не осталось даже на горизонте. Точнее, появился где-то далеко силуэт австрийского серба Александра Ракича, но этому талантливому юноше надо ещё расти в том же темпе несколько лет, чтобы приблизиться к Джонсу.

Великий и ужасный

О вкладе Джонса в развитие ММА можно спорить сколько угодно. Но величайший талант и долгие годы правления не являются единственным критерием, чтобы стать величайшим на все времена. Джонс трижды попадался на допинге, в том числе после второго боя с Кормье, что делает его жуликом-рецидивистом; будучи под воздействием веществ, бросил беременную женщину на месте ДТП; наконец, совсем недавно, перед боем со Смитом, избежал наказания из-за нескольких пикограмм запрещённого вещества, о чём даже мечтать не мог россиянин Иван Штырков. Джонс всю свою карьеру пользовался своим особым статусом, чтобы, когда надо, уходить от ответственности и получать незаслуженные преференции.

Джон Джонс Simon HastegÂRd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

К примеру, сейчас Дэна Уайт пытается изменить результат девятилетней давности и лишить честной победы над Джонсом глухонемого бойца Мэтта Хэмилла. То, что Джонс избивал его весь первый раунд, не делает его победителем. Он наносил запрещённые удары локтями под прямым углом и причинил здоровью соперника серьёзный ущерб, за что получил справедливое наказание — дисквалификацию. Аналогичным образом в такой ситуации решалась судьба многих поединков, так что, их все нужно пересмотреть? Это просто выглядит как очередная попытка обосновать статус Джонса как величайшего, однако, если он действительно это хочет, — есть только один честный способ.

Бой за абсолютное чемпионство

Джон Джонс между боями весит свыше 110 кг, как средний тяжеловес. Это намного больше, чем Фёдор Емельяненко и Мирко Крокоп, которые всю жизнь выступали в тяжёлом весе. Вкупе с длиной рук и отличной борцовской базой он мог бы конкурировать с тяжами, но не хочет этого. Более того, он уже заявил, что ни за что не согласится на третий бой с Даниэлем Кормье в тяжёлом весе. И это при том, что потенциальные бои Джонса с Кормье, Миочичем и Нганну обеспечили бы в разы больше продаж и соответственно процента от них самому Джонсу, чем поединки с очередными безликими претендентами в полутяжах.

Примеров, когда в рамках одной организации лучший полутяжеловес становился чемпионом в тяжёлом весе, хоть отбавляй. Можно вспомнить Рэнди Кутюра, Райана Бейдера, выигравшего Гран-при тяжей в Bellator, Штефана Пютца, выигравшего супербой в М-1, и полутяжа Фелипе Линса, выигравшего первый сезон PFL. Джонс в бою с любым соперником вне зависимости от веса имел бы предпочтительные шансы на успех, но вместо того, чтобы действительно посрамить всех скептиков, оправдаться за былые грехи и стать лучшим из лучших, он предпочитает без особого риска бить более мелких бойцов, не готовых гонять килограммы десятками, чтобы получить преимущество над другими.