https://static.news.ru/photo/3971873e-b5d5-11e9-a46b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вдова погибшего российского боксёра Максима Дадашева Елизавета Апушкина (Дадашева) объяснила, в чём именно винит рефери и организаторов смертельного поединка в США.

Рефери не только не остановил бой, но даже не счел нужным вызвать в угол врача для осмотра! Все обратили внимание, что тренер на видео, облетевшим интернет, кричит: «Макс хватит! Макс, очень много! Останови бой!». Мой муж вроде слышит его, но уже ничего не понимает! Это заметили абсолютно все, кроме рефери, тренера и врачей! Слышно, как болельщики с первых рядов кричат: «Остановите бой!». Но их опять же никто не услышал, — цитирует жену Дадашева « СЭ ».

Всего за свою карьеру боксёр, выступавший в первой полусредней весовой категории, провёл 14 боёв, победив 13 раз (10 раз нокаутировал соперников).

Дадашев оказался в больнице после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. После 11-го раунда команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксёра. По пути в раздевалку Дадашев потерял сознание и был увезён на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у него отёк мозга.

Чемпион мира по боксу по версиям WBC и WBO американец Хосе Рамирес пожертвует более $30 тысяч в фонд скончавшегося Дадашева, ранее писал News.ru.