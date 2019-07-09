https://static.news.ru/photo/96581d50-a22f-11e9-ad81-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Василевский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Известный российский боец, выступающий в лиге Absolute Championship Akhmat (ACA), Вячеслав Василевский переходит в полусредний вес и следующий поединок проведёт против экс-чемпиона лиги «Ахмат» Мурада Абдулаева в полусреднем весе 27 сентября в Москве.

Как сообщает пресс-служба лиги ACA, турнир пройдёт на «ВТБ Арене». Василевский решил спуститься в среднюю весовую категорию после разгромного поражения в первом раунде на ACA 95 от соотечественника Магомеда Исмаилова. Абдулаев также потерпел поражение в недавнем бою за титул чемпиона ACA от Альберта Туменова.

Как сообщал News.ru, боец ACA Магомед Исмаилов высказался о концерте Тимати в Дагестане.