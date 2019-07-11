https://static.news.ru/photo/0e62e568-9606-11e9-a86a-fa163e074e61_1024.jpg Николай Валуев Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Бывший российский боксёр, ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал информацию о том, что российский боксёр Денис Лебедев принял решение о завершении профессиональной карьеры.

Если Денис такое решение принимает, нет смысла его обсуждать, — цитирует Валуева РИА Новости .

Экс-боксёр добавил, что у Лебедева была прекрасная карьера, он был чемпионом мира и достиг всего, что мог.

На счету россиянина в профессиональной карьере 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения.

1 мая Лебедев был восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Это случилось после того, как действующий на тот момент обладатель пояса украинец Александр Усик отказался от боя с ним.

Ранее Лебедев не смог договориться с командой француза Арсена Гуламиряна о бое во Франции, писал News.ru.