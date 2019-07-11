Валуев отреагировал на завершение карьеры боксёра Лебедева
Андрей Лёвин
18:38, 11 июля 2019
https://static.news.ru/photo/0e62e568-9606-11e9-a86a-fa163e074e61_1024.jpgНиколай ВалуевФото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press
Бывший российский боксёр, ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал информацию о том, что российский боксёр Денис Лебедев принял решение о завершении профессиональной карьеры.
Если Денис такое решение принимает, нет смысла его обсуждать, — цитирует Валуева РИА Новости.
Экс-боксёр добавил, что у Лебедева была прекрасная карьера, он был чемпионом мира и достиг всего, что мог.
На счету россиянина в профессиональной карьере 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения.
1 мая Лебедев был восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Это случилось после того, как действующий на тот момент обладатель пояса украинец Александр Усик отказался от боя с ним.
Ранее Лебедев не смог договориться с командой француза Арсена Гуламиряна о бое во Франции, писал News.ru.