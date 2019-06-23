https://static.news.ru/photo/3abfd382-9589-11e9-aa01-fa163e074e61_1024.jpg Артём Вахитов Фото: Артём Вахитов/vk.com

Российский кикбоксер Артём Вахитов (20-5) защитил титул чемпиона Glory в полутяжёлом весе на турнире в Париже, победив по очкам суринамца Донеги Абену (24-5).

Россиянин отдал инициативу в первой половине боя и уступил первые два раунда. В дальнейшем он стал действовать активнее и за счёт выигранной концовки вырвал победу в бою. Двое судей отдали предпочтение Вахитову со счётом 49:46 и 48:47, а один — Абене 48:47.

Зрители в Париже встретили объявление результата неодобрительным гулом. Компьютерный подсчёт ударов по итогам пяти раундов также показал преимущество суринамца. Для Вахитова этот бой стал пятой успешной защитой чемпионского пояса Glory.

Как сообщал News.ru, Артём Лобов победил в поединке на голых кулаках экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи.