Легендарный мексиканский боксёр Хулио Сезар Чавес стал жертвой вооруженного нападения в своей стране.
Я только что стал жертвой нападения. К моей голове приставили пистолет, выхватили часы и цепочку. Также часы сняли с моего коллеги Хорхе Пеньи, — написал Чавес в своём Twitter-аккаунте.
Также бывший спортсмен добавил, что в тот момент их жизни висели на волоске.
57-летний Чавес — первый в истории Мексики чемпион мира в трёх дивизионах.
Как сообщал News.ru, боксёра Максима Дадашева планируют похоронить в Санкт-Петербурге.