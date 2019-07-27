https://static.news.ru/photo/1c922e9c-b059-11e9-b305-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Julio César Chávez/Twitter

Легендарный мексиканский боксёр Хулио Сезар Чавес стал жертвой вооруженного нападения в своей стране.

Я только что стал жертвой нападения. К моей голове приставили пистолет, выхватили часы и цепочку. Также часы сняли с моего коллеги Хорхе Пеньи, — написал Чавес в своём Twitter-аккаунте.

Также бывший спортсмен добавил, что в тот момент их жизни висели на волоске.

57-летний Чавес — первый в истории Мексики чемпион мира в трёх дивизионах.

Как сообщал News.ru, боксёра Максима Дадашева планируют похоронить в Санкт-Петербурге.