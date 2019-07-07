Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
Александр Круглов
06:30, 07 июля 2019
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Непобеждённый экс-чемпион Bellator и One Бен Аскрен (19-1) потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе, проиграв нокаутом за пять секунд Хорхе Масвидалю (34-14).
Это самая быстрая победа в истории UFC. Масвидаль, разбежавшись, начал бой с удара коленом и наглухо нокаутировал Аскрена спустя три секунды после начала боя. Ещё через две секунды рефери остановил поединок.