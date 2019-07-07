https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Непобеждённый экс-чемпион Bellator и One Бен Аскрен (19-1) потерпел первое поражение в карьере на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе, проиграв нокаутом за пять секунд Хорхе Масвидалю (34-14).

Это самая быстрая победа в истории UFC. Масвидаль, разбежавшись, начал бой с удара коленом и наглухо нокаутировал Аскрена спустя три секунды после начала боя. Ещё через две секунды рефери остановил поединок.

В другом предварительном бою польский полутяж Ян Блахович нокаутировал во втором раунде дебютировавшего в полутяжёлом весе экс-чемпиона UFC в среднем весе Люка Рокхолда.

Как сообщал News.ru, Нейт Диас во время турнира UFC 239 попытался спровоцировать драку с Хабибом Нурмагомедовым.