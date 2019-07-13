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Чемпионка Bellator в полулёгком весе канадка Джулия Бадд (13-2) успешно защитила свой титул, победив родившуюся в Москве израильтянку Ольгу Рубин (6-1).

Бой полностью проходил в стойке. В середине первого раунда Бадд жёстко пробила сопернице в печень, после чего начала добивать ударами с обеих рук и коленями. Когда Ольга рухнула на настил клетки, рефери остановил поединок. Для израильтянки это первое поражение в карьере, для Бадд — третья успешная защита титула.

В со-главном бою вечера экс-чемпион Bellator в среднем весе бразилец Рафаэл Карвалью победил единогласным решением судей со счётом 29:28 нигерийца Чиди Нжокуани.

Как сообщал News.ru, японский боксёр Рёта Мурата нокаутировал американца Роба Фонта и стал чемпионом мира по версии WBA в среднем весе.