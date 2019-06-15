https://static.news.ru/photo/772d96a0-8ff4-11e9-b648-fa163e074e61_1024.jpg Джош Уоррингтон Фото: NPHO/Presseye/Mark Marlow/Global Look Press

Британский боксёр Джош Уоррингтон (29-0, 6 КО) защитил титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе, победив по очкам соотечественника Кида Гэлэхеда (26-1, 15 КО).

Поединок двух непобеждённых боксёров получился очень упорным. Претендент активно провёл первую половину боя, однако Уоррингтон оказался более выносливым и сохранил темп до конца схватки что принесло ему победу. По итогам 12 раундов двое судей отдали победу Уоррингтону со счётом 116:112 и 116:113, а один отдал предпочтение Гэлэхеду 115:113. Для Уоррингтона эта победа стала второй заитой титула.

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