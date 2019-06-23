Абсолютный чемпион мира по боксу, до сих пор не побеждённый Александр Усик назначен обязательным претендентом на бой за титул Всемирной боксёрской организации (WBO) в супертяжёлом весе.
Об этом сообщает пресс-служба WBO.
5 июня стало известно, что украинцу присвоен статус «чемпиона в отпуске» по версии WBC.
В прошлом году он стал победителем первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.
Усик — непобеждённый боксёр. За карьеру он провёл 16 поединков. Ранее он отказался от защиты чемпионского пояса в первом тяжёлом весе в бою против россиянина Дениса Лебедева, так как решил перейти в супертяжёлый вес.
Ранее News.ru писал, что Усик получил российскую премию «Легенда бокса».