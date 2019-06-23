https://static.news.ru/photo/70c3b418-959c-11e9-8074-fa163e074e61_1024.jpg Александр Усик Фото: Steve McCormick/imago sportfotodienst/Global Look Press

Абсолютный чемпион мира по боксу, до сих пор не побеждённый Александр Усик назначен обязательным претендентом на бой за титул Всемирной боксёрской организации (WBO) в супертяжёлом весе.

Об этом сообщает пресс-служба WBO.

5 июня стало известно, что украинцу присвоен статус «чемпиона в отпуске» по версии WBC.

В прошлом году он стал победителем первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.

Усик — непобеждённый боксёр. За карьеру он провёл 16 поединков. Ранее он отказался от защиты чемпионского пояса в первом тяжёлом весе в бою против россиянина Дениса Лебедева, так как решил перейти в супертяжёлый вес.

Ранее News.ru писал, что Усик получил российскую премию «Легенда бокса».