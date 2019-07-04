1 июня Руис победил техническим нокаутом чемпиона мира по трём версиям Джошуа, сотворив сенсацию века в тяжёлом весе. По условиям контракта, боксёры должны провести реванш.

Думаю, что Руис выиграл случайно. Многие говорили, какой он красавчик, но там Джошуа был сам не свой. Я согласен с той версией, что он пропустил сильный удар во время спаррингов и не отошёл от потрясения. Это могло отразиться и на его готовности, и на уверенности в себе. Думаю, что второй бой расставит все точки над i. Джошуа его уверенно выиграет, — рассказал Силлах News.ru.