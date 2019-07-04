Украинский боксёр, экс-претендент на титул чемпиона мира Исмаил Силлах поделился своим мнением о реванше тяжеловесов Энди Руиса и Энтони Джошуа.
1 июня Руис победил техническим нокаутом чемпиона мира по трём версиям Джошуа, сотворив сенсацию века в тяжёлом весе. По условиям контракта, боксёры должны провести реванш.
Думаю, что Руис выиграл случайно. Многие говорили, какой он красавчик, но там Джошуа был сам не свой. Я согласен с той версией, что он пропустил сильный удар во время спаррингов и не отошёл от потрясения. Это могло отразиться и на его готовности, и на уверенности в себе. Думаю, что второй бой расставит все точки над i. Джошуа его уверенно выиграет, — рассказал Силлах News.ru.
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