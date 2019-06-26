В предстоящий уик-энд на турнире в Миннесоте лучший на протяжении многих лет ударник тяжёлого веса UFC Жуниор дос Сантос сразится с самым опасным тяжеловесом мира, обладателем убийственного удара Франсисом Нганну. Он уже уничтожил большую часть элиты тяжёлого веса и начинает новый поход за поясом. Как победить африканского монстра?

Потомственный уличный боец

Пионер UFC и победитель первых турниров Ройс Грейси доказал, что техника способна побеждать даже самую грубую силу, однако сейчас в мире боёв появился человек, у которой этой силы настолько в избытке, что он готов не обращать внимание на всё остальное и с методичностью катка сметать всё на своём пути. Живущий во Франции камерунец Франсис Нганну отправил в нокаут уже семь бойцов UFC и переписал все рекорды по силе удара.

Нганну родился в бедной камерунской деревне в семье потомственного уличного бойца. В юности он был близок ко многим бандитским группировкам, которые были рады заполучить в свои ряды фактурного и мощного парня. Однако Франсис не пожелал быть пушечным мясом в уличных разборках и начал изучать бокс. В 26 лет он исполнил свою мечту и перебрался в Париж, хотя у него не было денег и жилья. Он ночевал вместе с бомжами на улицах Парижа, пока не оказался в поле зрения известного тренера по ММА Дидье Кармона. Тот и помог воплотить мечту юного таланта пойти по стопам своего кумира Майка Тайсона.

Однако своё будущее Нганну видел не в боксе, а в стремительно набирающих популярность ММА, и, отметившись рядом ярких нокаутов на местных турнирах, он попал в поле зрения скаутов UFC. В 2015 году он дебютировал в лучшей лиге мира, где всей своей ударной мощью сокрушил бразильца Луиса Энрике, а затем превратился в самого опасного тяжеловеса в мире ММА. Лишь единицы смогли выдержать хотя бы две минуты боя с ним.

Коллекция скальпов

Первой именитой жертвой Нганну стал многократный чемпион UFC Андрей Орловский. У белоруса к тому времени уже была репутация обладателя «хрустальной челюсти» и сбитого лётчика, но для жёсткой расправы камерунцу хватило полутора минут. Нганну уже там показал себя обладателем длинных конечностей, способным выбрасывать удары под самыми невероятными углами и достать соперника в тот момент, когда он чувствует себя в безопасности.

Следующим пал великий и ужасный Алистар Оверим, которого до этого считали самым грозным нокаутёром в тяжёлом дивизионе ММА. Голландец и представить не мог, что Нганну достанет его невероятным по траектории ударом, напоминавшим отмашку, и отправит в царство Морфея. Наконец, последней жертвой Хищника стал экс-чемпион Каин Веласкес, который рискнул вернуться после травмы в бой с таким опасным соперником. При попытке провести тейкдаун Франсис так накормил его ударами сверху, что тот рухнул в неестественной позе и повредил ногу. Свою мощь Нганну подтвердил и в специальной лаборатории, где измеряли силу его удара. Она превысила 1,3 тонны и стала абсолютным рекордом для бойцов UFC.

Есть ли приём против лома?

Вопреки известной поговорке, у Нганну всё же есть слабые места. Как бы он ни был силён от природы, технические пробелы и неизбежная при такой феноменальной мышечной массе нехватка выносливости рано или поздно дали бы о себе знать в бою против стойкого и подготовленного соперника. Таковым и стал Стипе Миочич, владевший на момент их встречи поясом UFC. В первом раунде американскому хорвату пришлось пережить серьёзную трёпку, в которой он был на грани нокаута, но затем Миочич измотал соперника и решил исход боя за счёт борьбы. При этом измотанный и деморализованный камерунец всё же дотерпел до финального гонга.

Проигрыш в пока что главном своём бою жизни сильно надломил Нганну. Он оказался не готов к тому, что кто-то сможет устоять под градом его ударов. В итоге в следующем поединке с Дерриком Льюисом парижанин не показал совсем ничего и просто простоял перед противником три раунда, испугавшись выдохнуться раньше времени. Бой получился одним из самых скучных в истории тяжёлого веса, а Льюис выиграл его по очкам за счёт минимального перевеса в считанном числе ударов. К тому же многие заметили, что Нганну предпочитает готовиться дома во Франции и редко готов выехать в квалифицированный тренировочный лагерь в США.

Есть ли шанс у дос Сантоса?

В предстоящем поединке с другим экс-чемпионом и самым техничным ударником тяжёлого веса Нганну будет явным фаворитом у букмекеров. На его стороне полное преимущество в ударной мощи и способность уничтожить любого визави за считанные минуты. Бразилец, безусловно, техничнее и лучше подготовлен тактически, но его главная проблема — пережить первые три минуты боя, когда Нганну будет особенно опасен. Более 10 жесточайших битв дос Сантоса нанесли серьёзный урон его подбородку, ключи к которому находили в своё время и Оверим, и Веласкес, и Миочич.

Шанс бразильца — предельно осторожная тактика, готовность отдать первые пару раундов, чтобы потом воспользоваться превосходством в технике и свежести и переломить ход боя в свою пользу. По сути, это поход по минному полю, в котором он может подорваться в любой момент. Но игра стоит свеч, так как победитель этой битвы, скорее всего, станет следующим претендентом на титул в тяжёлом весе и сразится с победителем реванша между Миочичем и Даниэлем Кормье.