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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что не смог организовать бой российского бойца смешанного стиля (MMA) Фёдора Емельяненко против бывшего чемпиона промоушена в тяжёлом весе американца Брока Леснара.

Посмотрите историю моей работы за последние двадцать лет, и вы обнаружите, что мне не удалось организовать лишь один поединок. Я говорю о поединке русского бойца Фёдора Емельяненко. Я хотел увидеть его в октагоне с Броком Леснаром, — цитирует Уайта Lowkickmma.com.

Свой последний бой 42-летний россиянин провёл в январе 2019 года на турнире Bellator 214. В финале Гран-при он проиграл Райану Бэйдеру техническим нокаутом.

Профессиональный рекорд Емельяненко — 38 побед и 6 поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

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