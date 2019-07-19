Российский боксёр полутяжёлого веса Максим Власов (44-3, 26 КО) победил по очкам малавийца Айзека Чилембу (25-7-2, 10 КО) в главном бою вечера на турнире в Геленджике.

Власов с первого раунда завладел инициативой, однако Чилемба по традиции опасно контратаковал одиночными ударами. Один из них создал гематому под левым глазом россиянина. К концу боя скорость малавийца упала и...