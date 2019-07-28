Труп мужчины с огнестрельным ранением в голову нашли на берегу Мойки в Санкт-Петербурге.
Тело мужчины с огнестрельным ранением головы было найдено на набережной реки Мойки, — заявил собеседник «
Р-Спорт».
По словам источника, погибший являлся бывшим чемпионом России и СНГ по кикбоксингу Сергеем Карпенко. Ранее сообщалось, что его сын заявил о пропаже Карпенко-старшего около недели назад.
Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, известная многим под псевдонимом Лия, погибла в Москве в ночь на 12 июня, ранее писал News.ru.