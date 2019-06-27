Главный тренер мужской сборной России по дзюдо Хасанби Таов подвёл итог выступления подопечных на Европейских играх в Минске, где сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав две золотых медали и выиграв командные соревнования.
Мы выиграли командные соревнования. Это главный наш успех. В первые два дня не получилось завоевать медалей, и это было неприятно. Мы возлагали надежды и на ребят, которые выступают в лёгких весах. Они должны были побороться, но это спорт, где случаются и неудачи, - рассказал Таов News.ru.
Также тренер отметил выступление молодых спортсменов Инала Тасоева и Армана Адамяна, которые стали открытиями турнира и в будущем могут закрепиться в основном составе российской сборной.
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