https://static.news.ru/photo/2295e36e-98f4-11e9-ad7b-fa163e074e61_1024.jpg Спортсмен из России Анзор Хизриев Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Главный тренер мужской сборной России по дзюдо Хасанби Таов подвёл итог выступления подопечных на Европейских играх в Минске, где сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав две золотых медали и выиграв командные соревнования.

Мы выиграли командные соревнования. Это главный наш успех. В первые два дня не получилось завоевать медалей, и это было неприятно. Мы возлагали надежды и на ребят, которые выступают в лёгких весах. Они должны были побороться, но это спорт, где случаются и неудачи, - рассказал Таов News.ru.

Также тренер отметил выступление молодых спортсменов Инала Тасоева и Армана Адамяна, которые стали открытиями турнира и в будущем могут закрепиться в основном составе российской сборной.

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